マインツはボルシアMGと1-1で引き分け、佐野海舟はフル出場ドイツ1部マインツは現地時間4月19日、ブンデスリーガ第30節でボルシアMGとアウェーで対戦し、1-1で引き分けた。マインツの日本代表MF佐野海舟は中盤の一角で先発出場。決定的なピンチを防ぐなど出色のパフォーマンスを披露し、現地メディアから高い評価を受けている。前節フライブルク戦の黒星、さらにミッドウィークのUEFAカンファレンスリーグ・ストラスブール戦で