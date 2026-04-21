女優のアドリア・アルホナが、「スーパーマン」続編「Man of Tomorrow」でマキシマ役に決定した。「モービウス」などで知られるアドリアが、俳優のデヴィッド・コレンスウェットがスーパーマンを再び演じる新作で、女戦士女王役を勝ち取ったとデッドラインが伝えている。 【写真】「アクアマン」俳優とラブラブ来日写真を次々投稿していた 1990年に原作コミックに初登場したマキシマは、自