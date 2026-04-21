記事ポイントジョイフル恵利が40周年を記念し、振袖TEENS着用と同じ振袖レンタルを抽選で6名にプレゼント応募対象は2027年以降に成人式へ出席する女性で、応募締切は2026年6月30日振袖一式レンタルに加え、台紙付き3ポーズの前撮り記念撮影も含まれるキャンペーンジョイフル恵利が、会社およびブランドの40周年を記念したプレゼントキャンペーンを開始します。抽選で合計6名に、振袖TEENSが着用したものと同じ振袖のレンタルと、前