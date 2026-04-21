記事ポイント体験型ストーリーカフェ「ANAKUMA CAFE」の3号店が、2026年5月3日に京都・河原町三条でオープン予定京都店限定の参加型体験コンテンツ「真実の熊」を導入し、来店者が物語に入り込める新体験を展開営業時間は11:00〜22:00予定、5月2日には報道関係者とインフルエンサー向けプレオープン取材会も実施予定OXSVは、体験型ストーリーカフェ「ANAKUMA CAFE 京都店」を2026年5月3日に京都・河原町三条でグランドオープン予定