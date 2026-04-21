Netflixは、ガンダム・シリーズ初となる実写映画の製作を開始した。4月からオーストラリアのクイーンズランド州にて撮影が開始されている。レジェンダリー・ピクチャーズがバンダイナムコフィルムワークスと共同で制作。ジム・ミックルが監督を務め、シドニー・スウィーニーとノア・センティネオが主演。 さらに、ジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・ア