記事ポイントラーメン・チャーハン清六家を展開する有限会社コン・コースが、「まつりつくば」出店に向けたインターン生6名の募集を4月17日から開始活動期間は6月1日から8月23日までで、2日間のイベントで売上200万円、営業利益25％の達成を目標に設定応募は4月30日まで、大学生・専門学生が対象で、メールまたはInstagram、X、LINEのDMから受け付けますコン・コースが、2026年8月開催の「まつりつくば」に向けたインターン生の募