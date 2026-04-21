記事ポイント業務用ワイン管理アプリ「winecode」が棚卸機能を全面刷新し、空間・時間・スタッフ単位で進められる「分割棚卸」を提供開始未棚卸ワインを一覧先頭に集約し、保管場所を確認しながら営業と並行して棚卸しやすい設計にアップデート複数グループ横断のワイン検索とアプリ全体の高速化も同時に実装、2026年4月時点で1,582ユーザー・1,281グループが利用リレーションデザイン研究所は、業務用ワイン管理アプリ「winecode