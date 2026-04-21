記事ポイント半田そうめんのオカベが、母の日向けギフト特集ページを公開5月1日までの注文で、5月10日の母の日当日までに届けられます税込1,950円から選べる3種類のそうめんギフトを展開半田そうめんの製造販売を手がけるオカベが、母の日に向けたギフト特集ページを公開します。期間限定の母の日のしには「おかあさんいつもありがとう」の文字入り。感謝の気持ちを添えて、こだわりの半田そうめんを贈れます。 オカベ「母