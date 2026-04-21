記事ポイントMAXWINのCar AI Box「DA-MED02」は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで動画や音楽アプリを車内画面で使えます。Android 13搭載でGoogle Playストアに対応し、ワイヤレスCarPlayとワイヤレスAndroid Autoにも対応しています。DVD/CD再生やUSBメモリー内の動画再生にも対応し、本体サイズは72×54×16mmです。カー用品ブランドMAXWINから、Car AI Box「DA-MED02」が登場します。純正ディスプレイオ