21日午前、大分県の日出生台演習場で「戦車が暴発した」と通報があり、4人が搬送されたということです。自衛隊員とみられる2人が死亡、1人が心肺停止の状態だということです。消防によりますと、21日午前8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場内の射撃訓練中に戦車が暴発した。負傷者が4人いる」と119番通報がありました。自衛隊員とみられる45歳の男性と28歳の男性が死亡、32歳の男性が心肺停止の状態だということです。21歳の