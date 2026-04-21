視覚障害を持つ芸人の濱田祐太郎が２０日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演し、「恋は盲目」という番組の企画書を提出。大悟も「Ｎｅｔｆｌｉｘが動き出してるかも」と絶賛した。濱田は昨年、結婚も考えた女性と破局。女性は実家の都合で大阪を離れなければならなくなり、お互い嫌いになって別れたわけではないと説明。「今までで一番未練が残る別れ方。素直で気の利く女性だった」と残念がった。そんな濱田がやりた