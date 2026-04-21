〈鬼平の剣友、岸井左馬之助が町人を辻斬りにした!? にわかには信じがたい”コトの顛末”〉から続く 岸井左馬之助が遭遇したのは、かつての剣友の息子、伊知郎だった。伊知郎は盗賊一味“黒天狗の宗蔵”に追われる身だった。左馬之助は伊知郎を平蔵のもとへ連れて行こうとするが、逃げられてしまう……。「鬼平犯科帳」第40話〈前編〉を読む第43話は4月22日（水）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。