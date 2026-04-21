◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席は申告敬遠で勝負を避けられた。5−1の6回2死二、三塁の好機で第4打席を迎えると、ロッキーズ側は申告敬遠を選択。勝負を避けられ一塁に進むと、敵地ながら球場からは大ブーイングが沸き起こった。初回の第1打席は敵失で塁に出ると、次打者