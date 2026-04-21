俳優の杏が20日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、豪華なバースデーケーキを前に満面の笑みを見せた“バースデーショット”を公開した。【写真】「盛大にお祝いしてくれました!!」晴れやかな笑顔ショットで報告した杏杏は「4月14日、誕生日でした!! 40という節目の年…友人たちがサプライズで?!盛大にお祝いしてくれました!!」と、節目を迎えた喜びをつづり、エッフェル塔や東京タワーのような