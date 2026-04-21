◇ナ・リーグカブス5─1フィリーズ（2026年4月20日シカゴ）カブスは20日（日本時間21日）、本拠でフィリーズに5―1と快勝し、今季初の6連勝を飾った。2回にダンスビー・スワンソン内野手（32）の3ランなどで4点を先制し、3回にも1点を追加。先発右腕コリン・レイ投手（35）が6回2/3を1失点で今季3勝目を挙げた。7連勝が懸かる21日（同22日）は今永昇太投手（32）が先発する。鈴木誠也外野手（31）はこの日スタメンか