文部科学省などが入る庁舎＝東京都千代田区沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は21日、学校の安全管理状況を詳しく調べるため、24日に高校を運営する学校法人同志社を現地調査すると発表した。省幹部を派遣して聞き取りを行う。これまで所管する京都府を通じて情報収集してきたが、さらなる確認が必要と判断した。文科省によると、具体的な調査事項は（