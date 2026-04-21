萩原聖人さんが演じる東島（とうじま）龍の目は、希望も光も、景色さえも映さないほどの虚無をたたえている。あてどなく流れ着いたさびれた街のベンチで、くわえた煙草から吐き出す気は重い。【写真】この記事の写真を見る（2枚）映画『月の犬』は、そんな男に引きずられるように始まっていく。「東島は、何を見ても、何を食べても感じない、生（せい）を剥ぎ取られたような男だと思っています。口数も少ない。だから、演じる