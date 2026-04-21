アーティストのAyumu Imazuが21日、自身のインスタグラムを更新し、結婚していたことを報告した。【写真】Ayumu Imazuとお相手の明矢（投稿写真2枚目）投稿では日本語と英語でコメントを発表。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と報告した。相手はアーティストの明矢で、「昔から共に歩んできた、とても信頼してい