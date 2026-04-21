２１日午前７時１５分頃、東京・羽田空港で航空管制システムに不具合が発生し、国内線と国際線で出発予定の全ての航空機の離陸が一時、中断した。システムは同３３分頃に復旧したが、日本航空や全日本空輸によると、午前１０時現在、羽田空港発着などの国内線８３便が欠航し、計約１万４０００人に影響が出ている。国土交通省によると、航空機の経路や時間の「飛行計画」を同省から羽田空港などに送る管制システムに不具合が生