5人組ロック系アイドルグループ「あくまで天使」の運営が21日までに公式Xを更新。ネット上に流出したメンバーのプライベート写真について説明した。運営は「このたびは、一部メンバーのプライベート写真の流出により、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。メンバー愛華の流出写真については「本人が4月14日にプライベートで友人と遊園地を訪れた際のも