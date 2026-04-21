タレントのギャル曽根が20日、自身のアメブロを更新。定期的に胃カメラ検査を受診していることを報告した。【映像】ギャル曽根が作った美味しそうな弁当（写真あり）「定期的に。大事。」と題したブログでギャル曽根は、「今日は胃カメラに来てます。定期的に検査してます」と病院を訪れたことを報告。「食べるお仕事をさせていただいているので気をつけています」とつづり、大食い番組などで活躍するタレントならではの、体調