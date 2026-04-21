国内外問わず全世界で圧倒的人気を誇るテレビアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season（TOKYO MXほか）が8日から放送開始。舞台となるアウグリア砂丘と掛けて、鳥取県・鳥取砂丘とのコラボが決定し、このほど、鳥取砂丘でイベントが行われた。19日当日は、平井伸治鳥取県知事に加え、主人公「ナツキ・スバル」役の小林裕介、ヒロイン「エミリア」役の高橋李依、4期の主要キャラクター「ユリウス・ユークリウス」役の江口