民間企業によるフル電動旅客船としては国内初三井不動産は2026（令和8）年4月15日、国内初となる民間企業によるフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航を、4月26日（日）にスタートすると発表しました。【画像ギャラリー】日本初の“フル電動旅客船”の船内・運行経路を写真で見るこの事業は、三井不動産が展開する舟運プロジェクト「＆CRUISE」の一環として、豊洲船着場（アーバンドックららぽーと豊洲）と日本橋船