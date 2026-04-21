イラストレーターのBEYが、個展『THIS IS WAMERICAN』を5月8日から5月20日までの期間中、東京 原宿 YOD TOKYOにて開催する。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） BEYは、福岡を拠点に活動するイラストレーターで、浮世絵をはじめとする“和”の文化とアメリカンポップカルチャーを融合させた独自のスタイル“和メリ