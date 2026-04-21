まつ毛メイクの仕上がりにこだわりたい人におすすめなのが、ダイソーで買えるステンレス製のマスカラコームです。コンパクトで持ち運びやすく、ダマや束感のムラを瞬時に整えて繊細なセパレートまつ毛を実現。プラスチック製とは一線を画す仕上がりで、メイクの完成度をワンランク引き上げてくれる隠れた名品ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マスカラコーム（ステンレス製）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ