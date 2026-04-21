持ち手付きのドリンクボトルは、少々邪魔に感じることが多々…。バッグから飛び出したり、持ち手がなければもっとスマートなのに…と思っていました。そんな悩みを解消する画期的な構造のドリンクボトルをダイソーで発見。なんと持ち手を収納できる優れもの！普段使いとして申し分のないクオリティです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドリンクボトル（黒、収納取っ手付）550mL価格：￥220（税込）容量（約）：550mL販