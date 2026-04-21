セリアで見つけたしゃもじが便利すぎました！茶碗1杯分のお米を一発で取れる仕様で、計量はもちろん、調理の際も大活躍。さらに成形もできるので、冷凍ご飯作りの手間もぐっと軽減。均一サイズのストックが簡単に完成します。シンプルなデザインなので洗いやすく、日々の家事をラクにしてくれる救世主です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：一気にすくえる！しゃもじ価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコー