日本と韓国。アジアのサッカー界を代表する両国が置かれた現状に、韓国メディアが私見を述べた。『スポーツドン』は「羨ましい！ 代表、女子サッカー、クラブすべてで絶好調...日本のサッカー、このまま北中米Ｗ杯を本当に席巻するのか？」と見出しを打った記事を掲載。「悔しくて残念なことだが、少なくとも現時点では日本がアジアサッカー最強という点に異論はなさそうだ。男女代表チームとクラブ、年代別代表まで席巻している