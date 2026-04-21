不振のリンドアにも厳しい目が向けられている(C)Getty Imagesメッツが泥沼から抜け出せずにいる。現地時間4月19日に行われた敵地でのカブス戦で9回裏まで1-0とリードしながら、クローザーとして登板したデビン・ウイリアムズが同点に追いつかれ、延長10回の末、1-2と逆転で敗戦。これで連敗が11にまで伸びた。故障者に悩まされるシーズン序盤、チームは勢いを失ったまま、早くもプレーオフ進出の目標が揺らぐ状況となっている。