All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「愛猫家の印象が強い男性芸能人」ランキングを紹介します。【7位までのランキング結果を見る】2位：DAIGO／34票2位にランクインしたのは、DAIGOさんです。DAIGOさんはロックバンド「BREAKERZ」のボーカリストとして活動に加え、バラエティー番組や料理番組『