春を迎え、景色のよい場所でのんびりと過ごしたいと感じている人もいるのではないでしょうか。潮風と花の香りを感じながら、自然豊かな公園で気分転換したいと考える人も多いかもしれません。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「神奈川県の公園」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結