大谷が52試合連続出塁を記録した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月20日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2−1で迎えた3回に低めのチェンジアップを拾い、右前打を放ち、連続試合出塁記録を「52」に伸ばした。【動画】低めのチェンジアップを拾う一打！大谷翔平、52試合連続出塁シーンをチェック大谷はこれで、1923年にベーブ・ルースが記録したキャリアハイの51試合連続出塁を超え、レンジャー