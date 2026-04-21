俳優の柴咲コウさんは4月19日、自身のInstagramを更新。山梨・富士五湖で水上アクティビティを楽しむ様子を公開しました。【写真】柴咲コウがアクティビティに挑戦する姿「コウ姫素敵だよ！！」柴咲さんは山の絵文字と共に7枚の写真と4本の動画を載せています。富士五湖で水上アクティビティを楽しむ姿です。ピンクのスポーティな服装で、水上を優雅に滑るように進んでいます。充実した時間を過ごせたことが伝わってきます。この投