カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「のど」も「息」もリフレッシュできる2in1キャンディ「クリアフレッシュドロップ プリズムピーチ」と「クリアフレッシュドロップ グロウグレープ」を4月28日から全国のセブン−イレブン店舗限定で発売する。カンロでは、若年層を中心に飴（ハードキャンディ）の喫食機会が減少傾向にあることに危機感をもち、新たな食感や食べ方を提案するキャンディを展開している。また、タイム