第一屋製パンは、カレーの街よこすか事業者部会から認定を受けた「よこすか海軍カレー うま辛ビーフ」「よこすか海軍カレー まろやかチキン」の2品を5月1日に期間限定で発売する。毎年好評を得ている同シリーズの揚げカレーパンを、「うま辛ビーフ」と「まろやかチキン」の2種類で展開する。どちらも「海軍割烹術参考書」のレシピに基づき、牛肉または鶏肉に加え、人参、たまねぎ、じゃがいもを使用し、どこか懐かしさを感じる味わ