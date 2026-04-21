「日清のラーメン屋さん 札幌名店監修 中華そば 5食パック」日清食品は、「日清のラーメン屋さん 札幌名店監修 中華そば 5食パック」を5月4日に発売する。即席袋麺ブランド「日清のラーメン屋さん」は、“北海道の味を家庭で手軽に”をコンセプトに、子どもがいる家庭を中心に好評を得て、6月に発売30周年を迎える。もっちりとした食感の中太ちぢれ麺と、北海道の味を再現したスープが特長になっている。今回、発売30周年を記念し