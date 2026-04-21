読売ジャイアンツは4月20日、丸佳浩外野手（36）と山瀬慎之助捕手（24）の出場選出登録を抹消した。ここまで打率0割台の丸はいざ知らず、自身初の開幕1軍を勝ち取り、4月11日にプロ初ホームランを打った若手捕手の2軍落ちにX上で賛否が起きている。【写真】「下半身タイガース」と揶揄され…巨人・坂本と元西武・山川の“奇跡の一枚”《山瀬くん抹消は納得いかない 経験不足はあるけどバッティング頑張ってるじゃん》《山瀬捕手