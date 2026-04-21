左から：「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 カフェラテ」サントリービバレッジ＆フードは、「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 カフェラテ」を4月21日からイオングループ限定で発売する。また、「GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶（650ml、2L）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」を5月26日からパッケージリニューアルする。「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 カフェラテ」シリーズは、消費者が自身の生活スタイルに合わせて、ど