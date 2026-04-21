俳優の森渉（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。フィギュアスケートの大会で2度目の優勝を果たした長女・千笑さん（8）が演技をする様子をとらえた、スケーティング動画を公開した。【動画】「すごーい」「しなやか」ミセスの楽曲に合わせ堂々とスケート演技する森渉の長女・千笑さん森は、昨日の投稿で「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びたっぷりに報告。「娘はスケー