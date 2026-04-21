前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が21日までにXを更新。水たばこ「シーシャ」をたしなむと明かした。一般ユーザーが「普通に考えて、石丸さんの現在の年収2000万以上はあるでしょ。なのに普段贅沢しない、食事も1人のときは質素。浪費癖ない、ギャンブルもしない、お酒好きだけど浴びるほどは飲まない、タバコも吸わない、彼女出来たら一途、スタイルいい。めっちゃ良くないか？」とポスト。石丸氏が当該ポストを引用した上で「本