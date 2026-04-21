証券取引等監視委員会が入る庁舎＝東京・霞が関貸会議室大手ティーケーピー（TKP）の社員だった女性が、同社に関する未公表情報を社外の知人男性に漏らし、株のインサイダー取引に使われた疑いがあることが21日、関係者への取材で分かった。証券取引等監視委員会が2月、金融商品取引法違反の疑いで関係先を強制調査し、刑事告発を視野に入れ調べている。TKPは「元社員が調査を受けていることは事実。重大に受け止め、調査に全