靖国神社の「春の例大祭」に合わせて高市総理大臣が真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。高市総理は東京・九段北の靖国神社で21日から始まった春の例大祭に合わせ「内閣総理大臣高市早苗」の名前で「真榊」と呼ばれる供え物を奉納しました。また、衆参両院の議長も真榊を奉納しました。一方、高市総理は、21日から3日間の春の例大祭期間での参拝は見送るものと見られます。高市総理はこれまで、現役閣僚として、例大祭や「終戦