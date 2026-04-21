現役女子大生タレントの久木田帆乃夏（23）が21日、Xを更新。4年間勤務していたという喫茶店チェーンを卒業したことを報告した。久木田は「4年間働いたスターバックスを卒業しました」と報告し、店舗の前で写された、花束やプレゼントを抱えたエプロン姿の写真を公開。「憧れの場所だったけど最初は自分の不甲斐なさにいっぱい泣いたな〜たくさんの学びと素敵な経験をさせていただきました」と感慨深げに振り返った。久木田はフ