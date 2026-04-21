タレントのヒロミが21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。仙台市青葉区の住宅地に出没したクマが緊急銃猟で駆除された件で、「ちょっと今年は早い」と心配した。ヒロミはクマの生態の変化も指摘した。「時季的にはすごい早い時季からクマが出ている感じですし、このクマたちも都会に出てきて恐れていないというか、光があっても車が来ても逃げるような状況もない」。自身も狩猟を行う。猟師の現状も手に取る