「土地が狭いから収益化は難しいのでは」と感じている方は多いかもしれません。しかし、30坪台の土地でも使い方次第で収益を生み出すことは十分可能です。不動産会社から活用を提案されたものの、本当に利益が出るのか判断に迷うケースもあるでしょう。 本記事では、小規模な土地でも現実的に取り組める活用方法と、失敗しないためのポイントを解説します。 30坪台の土地でも収益化は可能？ 活用の基本的な考