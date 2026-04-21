4月も最終盤。新緑の季節を迎えます。春の柔らかな雨を受けた木々の緑は、いっそう色鮮やかに映えます。雨上がりにはスイーツ片手に、新芽や若葉の息遣いを感じながらのお散歩も楽しいですね。2026年4月の新作5品まとめ(4月21日発売予定)本記事では、ファミリーマートで4月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめいちご三昧の4個入り菓子パン、ビッグ