一直併殺打かと思われたが…【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）“珍事”の裏で好判断が光った。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。4回の第3打席は1死満塁の場面で一直に倒れ、併殺打かと思われた。しかし、直後に判定が覆り、三塁走者のマンシーが生還。一瞬の隙を見逃さなかったマンシーに喝采が送られている。4-1とリードし