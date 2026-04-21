NewJeansのヘインが誕生日を迎え、近況が公開された。4月21日、NewJeansの公式インスタグラムに「HAPPY HYEIN DAY」というコメントとともに、数枚の写真が投稿された。【話題】ヘリン&ヘイン、デンマークで目撃?!公開された写真には、日常を過ごすヘインの姿が収められている。ヘインはトレードマークのロングヘアに、オレンジのTシャツとブラウンのオーバーオールを合わせたリラックス感のあるファッションを披露。独特の幻想