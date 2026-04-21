BLACKPINK・ジスの周辺が騒がしくなっている。ジスの関係者は4月21日、翌22日に予定されていた空港での出国取材が、やむを得ない内部事情によりキャンセルとなったことを発表した。【関連】ジス、「関係がない」のに取材中止の違和感ジスは当初、パリで開催されるイベントに出席する前に、仁川国際空港で空港ファッションを披露する予定だったが、急きょ予定が変更された形だ。今回のスケジュールキャンセルは、前日に所属事務所BL