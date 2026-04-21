テーブルマークは、「BEYONDFREE(ビヨンドフリー)」の新商品「雑穀うどん」の発売に合わせた無料試食イベント「雑穀うどん〜雑穀は、ご飯だけじゃない。」を4月18･19日の2日間、横浜市中区の桜木町駅前広場で開催した。ビヨンドフリーでは、同社主力商品である「冷凍うどん」を、「雑穀」という素材を手軽に日常にとり入れる新たな選択肢として新商品「雑穀うどん キヌア･赤米･黒米入り(3食入り)」を3月6日より、オンラインショッ